- З приходом зими у квартирі по вулиці Вадима Гетьмана, 46-а температура близько +16 °С. Враховуючи, що дім панельний і знаходиться на підвищенні — у коридорах гуляють вітри. Батареї не гарячі. Чи зміниться ситуація на краще? (Запитання від дописувач

Голова КМДА Олександр Попов:

- Ваш будинок, як і багато інших, скоріш за все, знаходиться у зонах тупикових гілок тепломереж. У зв’язку з тим, що теплоносій проходить шість-сім, а то й більше кілометрів по мережах, які давно зношені, то, безумовно, є втрати, і тепло надходить до квартир з температурою не +90°С, а +78°С. Це негативно впливає на будинок. Вам потрібно звернутися з заявою до ЖЕКу, щоб прийшла комісія, склала відповідний акт і зробила перерахунок комунальних платежів. Ми повинні вам повернути те, що не додали. Ця система стосується всіх киян, тому я просив би це робити. До речі, житлові експлуатаційні підприємства отримали вказівку робити такі перерахунки. Що стосується комплексного вирішення цієї проблеми, то я маю надію, що це станеться цього року. Для цього доведеться замінити не одну сотню метрів застарілих тепломереж, і ми будемо це робити.