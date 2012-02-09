- Якщо порівняти опалювальний сезон 2010—2011 років, що можна спрогнозувати на нинішній 2011—2012 сезон?

Голова КМДА Олександр Попов:

- В минулому році дуже важливу роль зіграла інвестиція ПАТ “Київенерго”, яку підприємство зробило на суму більше 200 мільйонів гривень на заміну тепломереж. І сьогодні ми маємо на десять тисяч менше скарг, ніж це було торік. Цього року роботи з заміни інженерних мереж буде продовжено, ми маємо цікаві інвестиційні програми від ПАТ “Київенерго”, ПАТ “АК “Київводоканал” щодо експлуатації житлових будинків. Тож, безумовно, скоротимо кількість проблемних ділянок, яка є сьогодні. Важливим також є моніторинг, завдяки якому можна витратити невелику кількість коштів, але зробити головне. За допомогою моніторингу якраз за таких низьких температур можна побачити — де, скільки і якої теплової енергії втрачаємо у бюджетній сфері, мережах, під’їздах. Аби ефективно надалі вкладати кошти, ми й проводимо згаданий моніторинг.