- Олександре Павловичу, з огляду на те, що це була друга хвиля снігопадів у столиці, наскільки київська влада врахувала минулий досвід?

Голова КМДА Олександр Попов:

- Ця тема потребує детального коментаря. Очікування киян такі: доки сніг падає, його потрібно прибрати. Насправді є природні об’єктивні обставини. Наприклад, візьмемо суботу — йде сніг, температура — 20 градусів морозу. В такий час, якщо ми посиплемо дороги навіть сіллю, то не будемо мати бажаного результату. Тоді цілодобово йшов сніг. І єдине, що ми могли робити у даній ситуації — посипати вулиці піском або сумішшю піску та солі, щоб на дорогах не було ковзанки. Коли сніг припинився, ми почали його активно вивозити, і, на щастя, було підвищення температури. У понеділок більшість тротуарів було прибрано. Спрацювала технологія: розсипаємо сіль, тане сніг і збігає у водостічні мережі. Тому дуже важливо обрати правильний технологічний процес у прибиранні снігу. На сьогоднішній вечір (понеділок) нам залишалося прибрати міжквартальні проїзди і допомогти двірникам технікою “Київавтодору”, яка зараз працює виключно на розчищенні доріг. Ми обов’язково посилимо роботу у районах і розпочнемо вивозити сніг. Адже з середи буде знов пониження температури, тому наше завдання — зробити все по максимуму оперативно, щоб дійти до якості, яку мали 3—4 дні тому.