МНС прогнозує кригу на київському водосховищі товщиною до 30 см

Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство надзвичайних ситуацій прогнозує збільшення товщини криги на київському водосховищі до 30 сантиметрів у найближчі дні, але не вважає це критичним.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.

«У найближчі дні, до 13 лютого, буде спостерігатися холодна погода з температурою 20-26 градусів і товщина льоду може вирости на 10 сантиметрів і сягнути 30 сантиметрів (зараз, за інформацією МНС, товщина криги становить 20 сантиметрів – УНІАН), але це теж не є критичною товщиною льоду для дамби київського водосховища», - сказав В.КВАШУК.

Він наголосив, що у період з 14 по 20 лютого, за прогнозами Укргідрометцентру, буде спостерігатися невелике підвищення температури, яка вдень становитиме 4-10 градусів морозу, а вночі – 16-10 градусів. В.КВАШУК спрогнозував, що, не зважаючи на прогнозоване підвищення температури, відлиги не очікується.

У свою чергу, головний інженер, заступник генерального директора ПАТ «Укргідроенерго» Вадим РАССОВСЬКИЙ наголосив під час прес-конференції, що МНС розроблені необхідні заходи із запобігання паводка у період танення снігів, на це виділені кошти, а зараз проводяться необхідні заміри на київському водосховищі у реальному часі.