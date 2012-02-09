У столиці створять 3 перинатальні центри

Київ. 9 лютого. УНІАН. У найближчі два роки в столиці з’являться три високо спеціалізовані перинатальні центри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що їх створення передбачене Концепцію розвитку перинатальної допомоги у столиці, розробленої в рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Як поінформували у Головному управлінні охорони здоров’я КМДА, такі центри діятимуть на базі Київського міського пологового будинку №5, Київського міського пологового будинку №7 та Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Кожен з перинатальних центрів матиме свою спеціалізацію.

Центр на базі Київського міського пологового будинку №5 виконуватиме функцію методичного центру та забезпечуватиме надання медичної допомоги вагітним, де на перший план виходить патологія, не пов‘язана з вагітністю, тобто вагітним з екстрагенітальною патологією.

Перинатальний центр на базі Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини створюється з метою надання допомоги вагітним з так званими інфекційними захворюваннями, в тому числі ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз та наркозалежним жінкам.

На базі Київського міського пологового будинку №7 запрацює перинатальний центр для вагітних з невиношуванням вагітності, а також породіль з передчасними пологами (щороку у столиці народжується понад 1500 недоношених немовлят, в тому числі – з критично низькою вагою тіла).

Мета створення Центрів полягає перш за все у зниженні материнської, перинатальної і малюкової захворюваності, інвалідності та смертності шляхом структурної реорганізації системи надання медичної допомоги жінкам та дітям.

За прогнозами медиків, реалізація заходів, передбачених Концепцією, надасть можливість знизити рівень малюкової смертності на 20%, материнських втрат на 10%, знизити показники дитячої інвалідності, підвищити ефективність пренатальної діагностики до 80% та зменшити частоту вроджених вад розвитку, зазначили в КМДА.

Також серед очікуваних результатів – покращення стану здоров’я жінок та дітей, підвищення якості надання медичних послуг, дотримання принципів справедливості при розподілі фінансових ресурсів.

Впровадження Концепції розвитку перинатальної допомоги у столиці особисто контролює голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, зазначили в прес-службі.