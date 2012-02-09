Опозиція наполягає, що муніципальні надбавки зменшено

Київ. 9 лютого. УНІАН. Попри запевнення голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА щодо збереження муніципальних надбавок працівникам освіти і медицини, опозиція продовжує наполягати на тому, що у столичному бюджеті на 2012 рік немає коштів на виплату надбавок вчителям і медикам у повному обсязі.

Про це заступник голови депутатської фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді Наталія НОВАК заявила в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум».

«Повинні бути надбавки 20 % – муніципальні, 20 % – державні. За моїми розрахунками, таких надбавок в повному обсязі сьогодні в бюджеті Києва немає», – зазначила депутат.

Цю інформацію підтвердив перший заступник начальника Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА. Чиновник повідомив, що у 2012 році освітяни та медики отримуватимуть близько 15 % муніципальної надбавки. Проте наголосив, що пізніше депутати можуть переглянути столичний бюджет у бік збільшення цих виплат.

Експерти визнали таку ситуацію ненормальною та назвали столичний бюджет «дискримінаційним», оскільки 50 % податків киян, на відміну від жителів інших регіонів, будуть вилучені до державного бюджету.

«Таким чином, з бюджету Києва вилучили більше 7 млрд. грн.», – зазначила Н.НОВАК.

Депутат також прогнозує, що невиконання столичного бюджету на кінець року становитиме близько 2,7 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2012 року голова КМДА О.ПОПОВ запевнив, що в бюджеті Києва на цей рік закладені всі необхідні кошти на муніципальні надбавки медикам, вчителям, працівникам сфери культури та ін.

29 грудня 2011 року Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2012 рік з загальним обсягом доходів у сумі 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., у тому числі субвенції з держбюджету – 2 млрд. 576 млн. 717,6 тис. грн. і додаткові дотації з держбюджету – 33 млн. 327 тис. грн. Загальний обсяг витрат становить 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., тобто дорівнює обсягу доходів.