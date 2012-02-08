Підтоплення не загрожує житловим масивам Києва

Київ. 8 лютого. УНІАН. Підтоплення внаслідок танення снігу не загрожує житловим масивам Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив начальник Головного управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ, коментуючи, за його словами, «не зовсім коректно подану інформацію у ЗМІ» щодо можливості прориву дамби Київської ГЕС.

«Я вже неодноразово заявляв, що ймовірності немає такої», - наголосив він.

За інформацією В.ПШЕНИЧНОГО, дійсно, за розпорядженням КМДА створено комісію, яка має на меті ознайомитися з тим, як працює Київська ГЕС, разом із представниками ЗМІ, щоб довести цю інформацію до населення Києва.

«Справа в тому, що на сьогодні є дуже багато звернень від жителів Києва до Call-центру. Люди стурбовані, задають питання, у якому стані гребля, чи немає загрози її руйнування? Я хочу відповідально заявити: я щойно з керівництвом гідровузла київського (говорив) про те, що дамба і сама споруда ГЕС сьогодні знаходяться у технічно справному стані, працюють стабільно, і загрози не має ніякої щодо їхнього руйнування. І те накопичення криги, яке сьогодні є, воно також не загрожує Київській дамбі», - запевнив В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, існує домовленість з директором Річкового порту, що при потребі на період весняного водопілля, щоб виконати будь-яку роботу зі зламу криги, якщо вона буде на Київському водосховищі, буде надано криголами.

«Якщо все раптом дуже швидко розтане, якщо уявити такий варіант, то у нас об’єм Київського водосховища - 3,7 куб. км. Реально там водосховище наповнене до рівня 3 куб. км. Тобто, є вільних 0,7 куб. км. І рівень води у Київському водосховищі, і в Каневському регулюється. Під час весняного водопілля створюється Кабінетом міністрів України спеціальна міжвідомча комісія, яка регулює рівень води по всьому каскаду Дніпровських водосховищ», - повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, за останні 10 років жодного разу не виникала катастрофічна ситуація, яка б загрожувала підтопленням не те що житлових масивів, а й дачних ділянок.

Відповідно до статистики, на яку послався В.ПШЕНИЧНИЙ, найвищий рівень води за останні 10 років був у 2004 році – 660 см над нулем поста або 93,6 м за Балтійською системою координат.

«Критична межа – 74,15 м. Коли перевищення буде вище цієї відмітки, тоді буде імовірність підтоплення, наприклад острова Муровець, частково може бути підтоплення території Русанівських, Воскресенських садів, які знаходяться на території до дамби. Може бути частково підтоплена територія Нижніх садів і селища Чапаєвка. Але це не житлові масиви. Житлові масиви сьогодні в Києві – Русанівка, Харківський масив – побудовані на відмітках 101 м по Балтійській системі. До таких відміток навіть при катастрофічному затопленні рівень води не підніметься. Тому навіть теоретично не існує сьогодні загрози підтоплення житлових масивів», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

Він сказав, що це було враховано при розробці Генерального плану Києва і, відповідно, проводився намив територій, щоб підняти рівень.

За інформацією В.ПШЕНИЧНОГО, виїзд комісії на Київську ГЕС планується провести після 13 лютого. Водночас він сказав, що стан греблі весь час перебуває під контролем фахівців: «Хочу вас повідомити, що з 2002 року там побудована система спостереження автоматизована, яка відслідковує технічний стан тіла самої дамби і гідротехнічних споруд. Тобто, будь-які зрушення навіть з відхиленням в 1 мм фіксуються і передаються в Укргідроенерго і Міністерство надзвичайних ситуацій».

Як зазначив В.ПШЕНИЧНИЙ, поки немає розрахунків, яким буде паводок цієї весни. «На сьогодні спрогнозувати, яким буде паводок більш об’єктивно, яким буде рівень води у межах Києва в річці Дніпро і на Київському водосховищі, неможливо, тому що Гідрометцентр України ще не має сьогодні даних від Росії і Білорусі. Усе залежить від того, які заклади снігу на тих територіях сьогодні знаходяться. Тому що паводок на Дніпрі формується із тих запасів снігу», - пояснив він.