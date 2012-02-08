9 лютого об 11.00 відбудеться міський семінар з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька.

У рамках заходу заслухають доповіді про проведену роботу Міністерства соціальної політики України з виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1210 від 23.11.2011 року, Про проведені перерахунки пенсій інвалідам Чорнобиля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1210 від 23.11.2011 року та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Адреса проведення: вул. Бастіонна, 11, Палац ветеранів (2-й поверх)