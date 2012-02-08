Нарада О.Попова із керівниками промислових підприємств Києва щодо їх залучення до тендерних закупівель

9 лютого о 14.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обговорить із керівниками промислових підприємств Києва інвестиційний потенціал та конкретні проекти стратегічного розвитку столиці та її економіки. Зокрема, йтиметься про залучення підприємств міста до тендерних закупівель за бюджетні кошти Києва, питання житлового забезпечення працівників заводів, програму часткового погашення відсотків за кредитами за рахунок міського бюджету.

У нараді візьмуть участь понад 70 керівників ключових підприємств міста, голови районних адміністрацій та керівники Головних управлінь, які координують міські закупівлі.

Адреса: КМДА вул. Хрещатик, 36, 2 поверх, Колонна зала.