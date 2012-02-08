Влада розраховує на активну участь духовенства в розвитку міста

Київ. 8 лютого. УНІАН.Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ закликав духовенство столиці активніше долучатися до втілення Стратегії розвитку Києва та надавати пропозиції щодо реалізації спільних соціальних проектів у місті.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, про це очільник КМДА сказав під час засідання Ради церков і релігійних організацій Києва.

«Хоча, законодавчо церква відділена від держави, але ми реалізуємо спільну політику, пов’язану з розвитком України, укріпленням духовних та моральних цінностей наших громадян. А тому, природно, що у Києва та його духовенства є спільні програми співпраці. Йдеться передусім про міську цільову програму «Київ: державно-церковні відносини». Вона вже увійшла до загальної Стратегії розвитку міста до 2025 року. Однак чим частіше спілкуємося, тим більше у нас виникає спільних проектів та ініціатив, які можуть стати складовими цієї програми», – наголосив О.ПОПОВ.

Зі свого боку представники духовенства відзначили пожвавлення співпраці з містом протягом останніх двох років. За їхніми словами, вперше в історії Києва міська влада не дискредитує жодної з офіційних релігійних громад, і однаково сприяє кожній із них.

О.ПОПОВ закликав лідерів столичного духовенства зустрічатися частіше та підкреслив, що місто і надалі провадитиме політику рівності та толерантності до кожної з 55 київських церковних спільнот.