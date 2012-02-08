Київ запустить туристичний веб-сайт

Київ. 8 лютого. УНІАН. Уже найближчим часом Київ матиме власний портал, який допоможе туристам краще орієнтуватися в місті.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на розробників сайту, інформація, розміщена на ресурсі, зможе зацікавити не лише гостей

столиці, а й самих киян.

За словами начальника ГУ комунального господарства КМДА Дмитра НОВИЦЬКОГО, наразі вже завершується підготовка до запуску порталу і планується, що за тиждень-два він запрацює. Основною частиною цього порталу стане історія Києва.

“Я упевнений, що навіть киянам буде цікаво відвідати веб-сторінки сайту і переконатися, що нам є чим пишатися і є що показати іноземним гостям», – зазначив він.

Д.НОВИЦЬКИЙ також повідомив, що на порталі буде зібрана вся інформація, яка може знадобитися туристу. Тут мандрівники знайдуть транспортні та туристичні маршрути, календар подій загальнодержавного та загальноміського масштабу, а також відповіді практично на всі питання, які можуть виникнути під час візиту до столиці.

«Передбачається також створення механізму бронювання готелів, бронювання або придбання квитків за допомогою цього веб-ресурсу. Проте портал не буде чисто комерційним, першочергова його функція – надання інформації. Всі матеріали дублюватимуться англійською та іншими мовами, для того, щоб у пошукових системах при наборі слова «Київ» ця інформація з`являлася в перших рядках», – додав він.

За словами Д.НОВИЦЬКОГО, зараз сайт працює у тестовому режимі. Найближчим часом він запрацює майже на повну потужність, за винятком тих розділів, які вимагають додаткового опрацювання.