КМДА: Дамба Київської ГЕС спроможна витримати весняну повінь

Київ. 8 лютого. УНІАН. Начальник Головного управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ спростував інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про можливий вплив несприятливих погодних умов на стан дамби Київської ГЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, він сказав: «Під час реконструкції Київської ГЕС у 2002 році була запроваджена система автоматизованого контролю безпеки гідротехнічних споруд. Це дозволяє за допомогою автоматизованої контрольно-вимірювальної апаратури контролювати стан гідротехнічних споруд. Система контролю охоплює правобережну та лівобережну греблі загальною довжиною понад 50 км та будівлю ГЕС. Ми щоденно отримуємо інформацію про технічний стан ГЕС, тому я запевняю, що чутки про можливий прорив дамби – безпідставні».

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, відповідно до вимог нормативного акту, що регулює питання безпеки гідротехнічних споруд електростанцій, міжвідомча комісія кожні 5 років проводить обстеження стану Київської ГЕС.

«За результатами останнього обстеження, встановлено, що гідротехнічні споруди знаходяться у працездатному стані і спроможні витримувати навантаження в проектних режимах, які, зокрема, передбачають стабільне функціонування дамби Київської ГЕС при ускладненні погодних та гідрометеорологічних умов», – зауважив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Як відомо, В.ПШЕНИЧНИЙ сказав газеті «Сегодня» (№ 29 від 8 лютого) , що найстрашніше, що може трапитися через танення снігу, це прорив дамби Київської ГЕС.

Він повідомив, що створено спецкомісію, яка у понеділок перевірятиме дамбу на міцність. «Звичайно, ми не будемо молотками по ній стукати, а тільки заслухаємо звіти відповідальних за техстан дамби. Там серйозна проблема - це шар льоду, товщина якого досягає півметра. Коли лід почне танути і рухатися, дамба може не витримати», - цитувала газета слова В.ПШЕНИЧНОГО.

Видання нагадало, що раніше про загрози, пов`язані з дамбою, говорили лише екологи, а влада запевняла, що там нічого страшного статися не може. Якщо трапиться прорив, то під водою опиняться Оболонь, Троєщина, Русанівка, Поділ, Печерськ і Харківський масив.