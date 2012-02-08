МАФи на Виноградарі встановлюють без дозволів

Київ. 8 лютого. УНІАН. У Головному управлінні контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації заявляють, що дозволів на встановлення малих архітектурних форм на просп. Свободи, 24-26 у забудовника немає.

Про це УНІАН сказали в управлінні, коментуючи конфлікт між жителями будинків на проспекті Свободи й невідомими, які встановлювали МАФи , в якому постраждала представник міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК.

«У цій ситуації - ніхто ніяких дозвільних документів не давав. Ніяких дозвільних документів немає. Є загальна база даних ГУ архітектури і ГУ благоустрою, так по цій загальній базі такого об`єкту немає за цією адресою. Тобто ми можемо сказати, що ГУ архітектури (яке раніше видавало дозволи на встановлення МАФів) нічого не давало”, - запевнив співрозмовник агентства.

При цьому він нагадав, що зараз у місті, згідно з рішенням Київради від 26 січня 2012 року, мораторій на видачу дозвільної документації для встановлення МАФ.

«А те, що вони говорять, що в них є дозвіл управління з благоустрою КМДА - це просто слова, які не підкріплені жодним папірцем», - сказали в ГУ.

Співрозмовник підкреслив, що управління має контролюючі функції й не в їхній компетенції карати порушників: «Ми - Головне управління контролю за благоустроєм. Наші контролюючі функції полягають у тому, що якщо ми бачимо порушення правил благоустрою Києва, наш інспектор приходить і складає або ж припис, щоб попереджувати подальше порушення, або ж адміністративний протокол”.

За інформацією співрозмовника, МАФ на просп. Свободи 24-26 було встановлено два тижні тому й 19 січня 2012 року було зроблено припис, згідно з яким власник протягом 7 днів повинен або надати в ГУ дозвільну документацію, або демонтувати споруду.

Якщо ця вимога не виконується, то документи по об`єкту готують на міську комісію з благоустрою й розміщення тимчасових споруд і МАФів. 2 лютого відбулася президія цієї комісії, яка готує проекти рішень, але питання по просп. Свободи поки не ставилося.

Співрозмовнику агентства важко відповісти, які саме роботи зараз веде за вказаною адресою ночами забудовник, хоча припускає, що той готує територію під ще один кіоск.

У ГУ з контролю за благоустроєм рекомендують усім киянам в аналогічних випадках із встановленням МАФів, а також при знесенні зелених насаджень невідкладно звертатися до міліції.

«Потрібно добиватися, щоб вона безпосередньо реагувала - якщо рубають дерева, щось ставлять, то на яких підставах, чи є в осіб відповідне рішення, дозвіл?”, - сказали в управлінні.

Там упевнені, що й дозволу на вирубування дерев на просп. Свободи у забудовника не було.

Як повідомляв УНІАН, вночі з 6 на 7 лютого невідомі особи проводили будівельні роботи поряд із будинком на проспекті Свободи, 24, у Києві (житловий масив Виноградар). Забудовники встановлювали поряд із будинками МАФи (малі архітектурні форми), вирізуючи дерева й намагаючись розташувати МАФи на дитячому й спортивному майданчиках. Проти забудови вийшли протестувати декілька жителів, серед них була й представник міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні О.РОМАНЮК. Вона попросила забудовників показати документи, на що забудовник порадив жителям припинити протести, оскільки має дозвіл на забудову від управління благоустрою Київської міської державної адміністрації.

Після цього почалося зіткнення, в ході якого О.РОМАНЮК отримала тілесні ушкодження. Представник «Репортерів без кордонів» написала заяву до міліції. Органами було складено протокол, а нападника відпустили.

Начальник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО взяв під особистий контроль встановлення причин та обставин і виявлення винних у побитті представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні О.РОМАНЮК.