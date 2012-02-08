Голова КМДА відвідав Лондон

Київ. 8 лютого. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації О.ПОПОВ вчора перебував з одноденним візитом у Лондоні, де ознайомився з досвідом підготовки британської столиці до літньої Олімпіади-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

“Це був короткий, але дуже несичений візит. Тому що йшлося про підготовку Лондона до Олімпіади, яка буде влітку. Ми побачили Олімпійське селище, яке вони збудували за найсучаснішими технологіями. Дуже приємно, що наша підготовка до Євро, як у нас склалося враження, ми не можемо сказати, що ми щось робимо гірше. Навпаки, наш стадіон, який ми маємо в Києві, на думку нашої делегації, є навіть гарнішим, цікавішим, ніж той, що ми побачили там”, - заявив О.ПОПОВ.

Водночас, за його словами, дуже цікавим було ознайомитись з досвідом Великої Британії, у даному випадку Лондона, підготовки, організації безпеки, проведення заходів, а також прийому декількох десятків мільйонів гостей Олімпіади.

Як повідомив О.ПОПОВ, відбулася зустріч київської делегації з футбольними уболівальниками.

“Ми інформували про те, як ми готуємось приймати, як ми будемо організовувати їхнє дозвілля у Києві, які можливості з готелями... Бо у Києві буде матч Англія - Швеція. Тому ми зацікавлені, щоб англійців приїхало якомога більше до нас. І в мене таке враження, що англійці налаштовані дуже позитивно щодо можливості приїхати, відвідати Україну і подивитись гру їхньої збірної. На мою думку, симпатії ми відчули від англійців до України і до Києва. Це дуже приємно”, - сказав О.ПОПОВ.