КРУ заявила про фінпорушення на підприємствах на 200 млн. грн

Київ. 8 лютого. УНІАН. Упродовж 2011 року органами Державної фінансової інспекції у місті Києві було проведено 425 контрольних заходів, якими встановлено порушення фінансово-господарської дисципліни на 340 підприємствах, установах та організаціях міста.

Як інформує прес-служба Держфінінспекції у м. Києві, столичні ревізори виявили порушення, що призвели до незаконних і нецільових витрат та недостач на суму 175,53 млн. грн., недоотримання фінансових ресурсів - 36,48 млн. грн.

Найвагоміші результати встановлено ревізіями у міському декоративному розсаднику “Теремки” КО “Київзеленбуд”, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Державній науково-виробничій корпорації “Київський інститут автоматики”, ДТГО “Південно-Західна залізниця” і ДП “Українська державна база авіаційної охорони лісів”.

Фахівці інспекції протягом звітного періоду передали до правоохоронних органів 215 матеріалів контрольних заходів, за результатами розгляду яких порушено 71 кримінальну справу.

Також правоохоронці за матеріалами ревізій склали 7 протоколів про притягнення винних осіб об`єктів контролю до адміністративної відповідальності за корупційні діяння.