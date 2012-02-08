Інвесторам запропонують збудувати 5 автотунелів

Київ. 8 лютого. УНІАН. До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, включено п’ять автодорожніх тунелів у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таке рішення було прийняте 6 лютого на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового і нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, місто планує будівництво 5 тунелів – від станції метро «Лівобережна» до площі Перемоги (протяжністю 7,1 км, орієнтовна вартість 600-700 млн. євро), між вулицями Фрунзе і Чорновола (протяжністю 1,2 км, вартість – 100 млн. євро), від вулиці Богатирської до вулиці Бальзака (4,3 км, 250 млн. євро), від вулиці Заболотного до житлового масиву «Осокорки» (4,4 км, 350 млн. євро) та від Наддніпрянського шосе до вулиці Кіквідзе (1,2 км, 100 млн. євро).

Усі тунелі планується будувати дворівневими, що дозволить значно розвантажити міські дороги і зменшити в рази кількість заторів.

«Для нас дуже важливі тунелі під Дніпром – тунель від станції метро «Лівобережна» до площі Перемоги розвантажить центр столиці, а тунелі на півдні і півночі міста повністю розвантажать Московський, Південний і Дарницький залізнично-автомобільний мости, які будуть працювати виключно для жителів міста, а весь транзитний транспорт рухатиметься кільцевою дорогою», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.