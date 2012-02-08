Місто допоможе з-ду «АНТОНОВ» у вирішенні житлових питань

Київ. 8 лютого. УНІАН. Влада Києва має намір допомогти державному підприємству «Антонов» у питанні будівництва житла для працівників підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив сьогодні журналістам під час відвідування заводу «Антонов».

За словами голови КМДА, сьогодні він обговорюватиме це питання з керівництвом підприємства.

О.ПОПОВ підкреслив, що завод працює і має добрі перспективи, а це дуже важливо для міста, бо підприємство сплачує значні податки до місцевого бюджету.

«Мета мого візиту сьогодні сюди – це надати ту допомогу, яку можна отримати від міської влади в частині, перш за все, будівництва житла. Підприємство будує житло для своїх працівників… Ми будемо допомагати, виділяючи земельні ділянки, вирішуючи проблеми подальшої експлуатації. Ми конкретно це питання будемо зараз обговорювати», - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив переконання, що допомога «Антонову» у будівництві житла є абсолютно реальною перспективою. «Ми зараз з районними держадміністраціями відпрацьовуємо механізм виділення таких земельних ділянок. І на майбутнє, я думаю, що місто буде готове приймати участь частково і в будівництві такого житла за рахунок тих капітальних вкладень, які надає держава, і муніципалітет виділяє в частині будівництва доступного житла. Це програми «70/30», «50/50», - зауважив О.ПОПОВ.