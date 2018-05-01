Вболівальникам Євро-2012 митниця готує багато сюрпризів

Митниця цього року стане обличчям України, тому що разом з прикордонниками першою зустрічатиме гостей Євро-2012. Багато новацій очікують вболівальників та туристів. Серед них - спрощені декларації, «зелені» коридори, єдиний митний огляд на українсько-польському кордоні. Крім цього, працюють митники й над збільшенням платежів у держбюджет, спрощенням умов ведення бізнесу, викриттям корупційних та “сірих” схем. Про це та багато іншого розповів в інтерв`ю УНІАН голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік.

- Ігоре Григоровичу, яка загалом ситуація на кордоні? На сьогодні мають місце випадки, коли підприємці скаржаться на дії митників, на хабарництво, просять розібратись в ситуації...

- Якщо аналізувати корупційну складову та виявлення порушень митних правил, контрабанди за минулі роки, то найбільш складними регіонами є Одеський, Львівський, Волинський і Закарпатський. Кожен з них спеціалізувався на ввезенні тих чи інших товарів. Зокрема, з одеського напрямку йшли товари легкої промисловості, у тому числі з Молдови - спирт, сигарети, з Росії – також сигарети, з західного напрямку - побутова техніка, продукти харчування. Але на сьогодні багато що зроблено. У 2008-2009 роках різниця між товарообігом України і Польщі складала близько мільярда доларів. Минулого року - лише 3 мільйони, і це в межах статистичної похибки, а в цьому році, впевнений, буде ще менше. Це означає, що ми припинили цілий ряд суттєвих зловживань на кордоні, порушень, які мали дуже глибинний, системний характер.

- Але з Одеського регіону продовжують надходити скарги на митницю...

- Щодо Одеської митниці, то протягом багатьох років низка суб`єктів підприємництва звикла не платити гроші в державний бюджет. А різниця в оподаткуванні на сьогодні зросла в десятки разів - якщо раніше з одного судна до бюджету перераховувалось 300 тис. грн., то зараз - 2, 3, інколи 5 млн. грн., з контейнера раніше надходило 10-15 тис. грн., на сьогодні – до 1 млн. грн. Це, зрозуміло, бізнесу не подобається. Ми багато разів зустрічались з одеськими підприємцями. Пропонували їм оформити контейнер в присутності ЗМІ та представників правоохоронних структур. Але бажаючих не знайшлось.

Коли заявляють, що нові правила не дають розвиватись, то це не відповідає дійсності. У нас в 2011 році перевалка контейнерів зросла на 50% - до 719 тис. TEU. У Румунії - 648 тис. (збільшення на 19%), Новоросійську - 597 тис. (46%). На сьогодні створено всі умови для того, аби через порти максимально було зручно і швидко проходити вантажам, але з маленькою приміткою – із сплатою всіх податків.

Якщо є факти вимагання хабара, то потрібно звертатись до уповноважених органів - СБУ тощо. У цьому напрямку правоохоронці добре працюють, зокрема й щодо митників. Тільки казати, що хтось від когось вимагає замало, треба навести факти. Якщо є фактаж, наша служба здійснює перевірки.

- Які заходи вживаються до митників-порушників?

- У 2011 році ми з митних органів звільнили понад 400 осіб за порушення присяги державного службовця. Крім того, протягом минулого року було складено 23 протоколи щодо корупційних дій митників, в судах розглянуто 11 справ, 4 митників залучено до адміністративної відповідальності, 5 митників засуджено.

- На яку суму за минулий рік митниця конфіскувала товарів і цінностей?

- За минулий рік складено 28 тисяч протоколів щодо порушення митних правил на суму 2,2 млрд. грн. До бюджету надійшло 29 млн. грн. Було порушено 390 кримінальних справ на суму 538 млн. грн. В основному предметами контрабанди були промислові товари (42%), наркотичні (29%) та транспортні засоби (10%).

- У Держмитслужбі діє моніторинговий центр, на що найчастіше скаржаться суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності?

- Від загального обсягу 2% - звернення щодо неправомірних дій посадових осіб, 72% - консультації відносно пропуску громадян, товарів, валюти, транспортних засобів, майже 2% - звернення через черги в пунктах пропуску, 24% - затримки митного оформлення.

- Які заходи вживаються щодо скарг?

- Протягом 8 годин має бути прийняте рішення відносно скарги до моніторингового центру. Воно приймається на багатосторонній основі. Якщо ж мова йде про можливу корупційну складову, то матеріали передаються в підрозділ протидії корупції, коли факт підтверджено - в правоохоронні органи.

- Яка ситуація склалася з питанням передачі Митній службі функцій оперативно-розшукової діяльності (ОРД)?

- Митна служба пішла іншим шляхом реформування. З 17 січня почав діяти закон про декриміналізацію контрабанди. Ми проаналізували ситуацію. Так, за 2011 рік до бюджету відносно кримінальних справ надійшло 28 млн. грн. З 17 січня за тими справами, які вже направлено в суди, з урахуванням 100% штрафу, має надійти 12 млн. грн. От вам і економічний ефект.

ОРД - не просто функції, які сьогодні передали і завтра користуєшся, це масив абсолютно нової якості завдань, що передбачають технічний та професійний ресурси. А до цього митна служба на даному етапі поки що не готова. Але в разі перспективи питання, то треба готуватись. За 2011 рік скільки було зроблено, зокрема, виписано та прийнято Митний кодекс.

- Кодекс прийнято, але він потребує доопрацювання...

- Є відповідні зауваження Президента. Сподіваюся, що 9 лютого Митний кодекс буде знову розглянуто Верховною Радою.

- Влітку минулого року Ви заявляли, що об`єднання митної і податкової служб є передчасним. Чи змінилось щось з того часу?

- Можна на сьогодні говорити не про організаційне об`єднання митної і податкової служб, а про інформаційне. Це - користування відповідними базами, на сьогодні в режимі онлайн всі дані передаємо податковій службі.

Щодо організаційного об`єднання, то із 39 країн, які вважаються найрозвиненішими, в 13 митна й податкова служби є єдиним державним органом. Добре все те, що дає гарний результат. Його потрібно прорахувати, спрогнозувати.

- Чи робить такі прогнози митниця?

- Поки що ніхто таких прогнозів не робив. Ніяких робочих груп не існує. Якщо дану роботу започаткувати, то вона все одно буде дуже тривалою. Між тим, вже реформовано митну систему, внаслідок чого скоротився її центральний апарат на 30% (з 450 осіб до 316), територіальні органи - на 15% (з 18 тисяч. до 2700). Кількість митниць скорочено з 45 до 27.

- На якій стадії підготовка до чемпіонату Євро-2012, на що очікувати футбольним вболівальникам?

- На Євро-2012 ми очікуємо великий потік пасажирів, тільки офіційно, без фанзон, - 1,5 млн. туристів. Зрозуміло, що це надзвичайно велике навантаження, що передбачає низку заходів, які має забезпечити митна служба. Насамперед, це - швидке проходження кордону як пасажирів-вболівальників, так і товарів, необхідних для проведення чемпіонату, важлива координація на всіх напрямках.

У законодавчому плані всі проблеми вирішено. Спрощено форму декларації. Її можна від руки заповнити, там пунктів в 10 разів менше, ніж в звичайній.

- Яка робота проводиться безпосередньо в пунктах пропуску?

- Для транспортних автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні передбачено «зелений коридор». Ми сьогодні вже вийшли на фінішну пряму з поляками, пілотний проект вже підписано. «Зелений» коридор передбачатиме окрему смугу руху, яка використовуватиметься виключно для переміщення вболівальників і груп туристів, а також єдине митне і прикордонне оформлення.

На польській території перебуватимуть й українські митники та прикордонники. Автомобіль на одній зупинці проходитиме і митне оформлення, і паспортний контроль.

Мова йде про пункти пропуску «Рава-Руська», «Краковець», «Шегині» та «Ягодин». По нашим розрахункам, “Ягодин” зможе пропускати 1000 вантажних автомобілів на добу. Це дозволить нам вивільнити окремі смуги в кожному пункті пропуску для «зеленого» коридору шляхом взаємного визнання результатів митного контролю.

Плануємо, що цей проект в пілотному варіанті почне повноцінно діяти вже з травня.

Але ми ставимо вище планку і поляки на це погодились - якщо робота буде ефективною, то її можна подовжити й надалі.

Ще один важливий аспект - закон про попередній документальний контроль (ПДК). На сьогодні така практика в пунктах пропуску скоротила перебування там траснспортних засобів на 25%. Уже 80% всіх видів контролю, які підпадають під ПДК, здійснює митна служба - екологічний, фітосанітарний, карантинний, ветеринарний тощо.

- З польською стороною все зрозуміло, а яка ситуація на інших кордонах?

- Основне навантаження припаде на пункти пропуску польського напрямку і російського, а також на аеропорти. Там теж передбачено відповідні «зелені» коридори. Стосовно Словаччини, Угорщини, Румунії, інших сусідів, то окремих смуг і контролю, який ми започатковуємо з поляками, то там такого не буде.

На сьогодні особовий склад митниць завершує перепідготовку щодо Євро-2012. Мова йде про професійні знання - етика поведінки та інше. На всіх прикордонних пунктах вводяться чергування представників центрального апарату митної служби. Ці дії, наголошую, здійснюються в тісній співпраці з Прикордонною службою.

- Які пункти пропуску Держмитслужба планує побудувати, чи оновити?

- Що стосується розбудови, то в 2011 році ми завершили оновлення пункту пропуску «Ягодин». Вкладено 80 млн. грн. У 2012 році нам необхідно, як мінімум, 130 млн. грн. на подібні проекти, якщо кошти виділять, то завершимо будівництво пунктів пропуску «Нові Яриловичі» (на кордоні з Білоруссю), «Краківець» (з Польщею), «Порубне» (з Румунією), «Шегині» (з Польщею), «Гоптівка» (з Росією). Взагалі ми розраховували на 240 млн. грн. (сума, передбачена програмою розбудови пунктів пропуску). Місяць пройшов, почався другий, а коштів немає. Якщо вони надійдуть, то в кращому випадку в березні, а графік виконання робіт свідчить, що ми зможемо реально освоїти до початку Євро-2012 130 млн. грн. і ввести ті пункти пропуску, які я назвав.

- Ви нещодавно заявили, що митниця має всі можливості для перевиконання поставленого Мінфіном плану з надходжень (122 млрд. грн.) до держбюджету. Яким чином плануєте це зробити?

- Ми сьогодні проводимо ретельний аналіз показників податкового навантаження на ті чи інші групи товарів з урахуванням зміни курсів валют протягом 2008-2011 років. Вважаємо, що у 2012 році при збережені динаміки 2011 року із збільшення товарообігу (товарообіг в Україні зріс на 38% - до 152 млрд. дол.), то 122 млрд. грн. очікуваних надходжень до держбюджету - мінімальна цифра. Резерви є, але не за рахунок посилення податкового тиску на бізнес, це робитиметься за рахунок збільшення товарообігу шляхом створення сприятливих умов по всім напрямкам. Певним стимулом слугуватиме Євро-2012.

- Приблизно на скільки плануєте збільшити надходження до держбюджету?

- Міністр фінансів поставив завдання 20 млрд. грн. для митної і податкової служб. Зрозуміло, у відповідних пропорціях. Будемо вживати всіх заходів для того, щоб ці показники виконати.

- Дякую за розмову.

Юлія Інденко (УНІАН)