У мерії побоюються прориву дамби Київської ГЕС

Київ. 8 лютого. УНІАН. У мерії Києва побоюються прориву дамби Київської ГЕС через танення снігу.

Про це пише газета «Сегодня» № 29 від 8 лютого.

Начальник управління надзвичайних ситуацій при Київській міській державній адміністрації Віталій ПШЕНИЧНИЙ сказав «Сьогодні»: найстрашніше, що може трапитися через танення снігу, - це прорив дамби Київської ГЕС.

За його словами, вже створено спецкомісію, яка у понеділок перевірятиме дамбу на міцність. «Звичайно, ми не будемо молотками по ній стукати, а тільки заслухаємо звіти відповідальних за техстан дамби. Там серйозна проблема - це шар льоду, товщина якого досягає півметра. Коли лід почне танути і рухатися, дамба може не витримати», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

Газета нагадує, що раніше про загрози, пов`язані з дамбою, говорили лише екологи, а влада запевняла, що там нічого страшного статися не може. Якщо трапиться прорив, то під водою опиняться Оболонь, Троєщина, Русанівка, Поділ, Печерськ і Харківський масив. Але в мерії сподіваються, що НП не буде, оскільки будова капітальна. Більш вірогідно, вважає начальник главку НС, що в Києві буде паводок. «Наступного тижня, коли одержимо точні розрахунки метеорологів, будемо прораховувати, яким може бути паводок. У нас для цього є спеціальна комп`ютерна програма», - сказав В. ПШЕНИЧНИЙ. Найбільш вірогідно, що затопить Русанівку, Воскресенку, Осокорки. «Але на цей випадок ми готуємо план евакуації людей», - додав він. За словами В.ПШЕНИЧНОГО, постраждати можуть не лише прибережні райони.

З таненням снігу в Києві може повторитися потоп, який городяни пережили влітку минулого року. Тоді через сильні дощі у воді були мало не всі підземні переходи і траси, де є ями. Причиною підтоплень тоді стали забиті ливньовки і колектори, які обіцяли почистити.

«Програму з комплексної їх реконструкції і очищення ми хоча й підготували на мільярди гривень, а затвердити її не затвердили. Дотепер лежить у Київраді», - сказав газеті гендиректор «Киевавтодору» Георгій ГЛИНСЬКИЙ. Він вважає, що зимова ситуація відрізняється від літньої. “Адже тоді зливи сильні були, а тут сніг поступово танутиме”, - додав Г.ГЛИНСЬКИЙ.

Метеорологи вважають, що потопу Києву не уникнути. «Загроза повені є, адже в столиці дуже багато снігу. Сніговий покрив зараз досягає 35 см, та й в самому снігу багато води. Коли він почне танути, буде важко», - сказав заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій ПРОКОПЕНКО. Правда, сказати точну дату, коли місто почне затоплювати, він не може, мовляв, тільки після 13 лютого можна буде прогнозувати погоду. «Можливо, два погодні сценарії - хороший і поганий. Поганий, якщо почне теплішати і піде дощ. Тоді Київ дуже сильно заллє. Ну а хороший сценарій, якщо теплішати буде поступово: вдень плюс, а вночі мінус», - говорить А.ПРОКОПЕНКО.

Нагадаємо, 7 лютого ц.р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив комунальним службам столиці підготуватися до вірогідного паводку, зважаючи на рекордну кількість снігу.

«Перш за все ми повинні прочистити всі стоки і системи водовідведення міста, адже якщо талій воді не буде куди стікати, то наші вулиці перетворяться на притоки Дніпра. Ми не можемо такого допустити. Цього року погода влаштує нам ще не одне випробування, і ми повинні бути до них готові», – сказав О.ПОПОВ під час засідання штабу з питань надзвичайних ситуацій і техногенних аварій.

Також голова КМДА доручив вивезти сніг з прибудинкових територій, перш за все подалі від тих житлових будинків, які розміщені у низинах. Це дозволить уникнути затоплення підвалів талою водою.