На “Дарниці” можна буде сісти в потяг дальнього слідування

Київ. 7 лютого. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") починає експериментальне нововведення – жителі районів Лівобережжя Києва зможуть здійснювати посадку і висадку на станції “Дарниця”.

Про це УНІАН повідомив прес-центр "Укрзалізниці".

Зокрема, починаючи з 6 лютого 2012 року, потяги 120/119 Донецьк-Київ і 396/395 Одеса-Київ робитимуть двохвилинну зупинку на станції “Дарниця”.

З 13 березня відповідні зупинки робитимуть потяг 396/395 Київ-Одеса і з 19 березня - потяг 120/119 Київ-Донецьк.

Таким чином, жителям Лівого берега Києва не потрібно буде їхати через усе місто на центральний вокзал, відзначають у прес-центрі. Жителі Харківського масиву зможуть дістатися до Дарницького залізничного вокзалу від Харківської площі (до 5 км) за 20-25 хвилин на громадському транспорті. Для жителів Дарницького району відстань до Дарницького вокзалу не перевищить 5 км з різних частин району і за часом становитиме 20-30 хвилин на громадському транспорті. Проїзд пасажирів до залізничного вокзалу з центральної і північної частин київського Лівобережжя також не викличе труднощів. Жителі Лівобережжя, які їздитимуть через залізничну станцію «Дарниця», зможуть економити 1,5–2 години свого часу.

Таке нововведення направлено на розвантаження Центрального залізничного вокзалу у місті Києві і зменшення навантаження на міську інфраструктуру, зокрема у період проведення чемпіонату Євро-2012, зазначається у повідомленні "Укрзалізниці".

За словами координатора реформування транспортної галузі Координаційного центру із запровадження економічних реформ при Президенті України Олександра КАВИ, розподіл пасажиропотоку між кількома вокзалами є у багатьох великих містах Європи. Наприклад, у Варшаві всі пасажирські потяги зупиняються на трьох станціях – Варшава-Західна, Варшава-Центральна і Варшава-Східна. У великих містах Європи один вокзал припадає в середньому на 550 тис. жителів, тоді як в Києві – на близько 3 млн. жителів.

На даний час в середньому пасажиропотік на вокзалі станції Київ-Пасажирський становить 170 тис. людей на добу, при цьому у літній сезон він збільшується до 300 тис. людей, що призводить до перевитрати часу пасажирів, перевантаження метрополітену і міської інфраструктури в години «пік».

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу розпочато у 2004 році на підставі розпорядження Кабміну від 31 березня 2004 р. №192-р «Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції «Дарниця» у Києві». Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. № 758-р затверджено ТЕО будівництва. Роботи зі спорудження пасажирському вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції «Київ-Пасажирський», наприкінці 2009 року були припинені в очікуванні інвестора.

У жовтні 2011 р. Міністерство інфраструктури України продовжило конкурс із залучення інвесторів для завершення будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції “Дарниця” в Києві.

Передбачається, що одночасна місткість вокзального комплексу становитиме у дальньому сполученні 2700 пасажирів, у приміському - 1600 пасажирів.