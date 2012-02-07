Киян закликають підтримати акцію «Первоцвіт-2012»

Київ. 7 лютого. УНІАН. Влада столиці закликає жителів міста підтримати загальнодержавну акцію «Первоцвіт-2012», яка проводиться з 1 лютого до 31 травня.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, міська влада звертається до киян із закликом проявити екологічну свідомість – не зривати, не продавати і не купувати перших весняних квітів заради збереження унікальної української природи.

Під час зазначеної акції здійснюється перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства в місцях зростання найбільших популяцій ранньоквітучих рослин та здійснюються рейдові заходи у місцях продажу рідкісних видів ранньовесняних червонокнижних рослин. Щовесни на території України і суміжних країн надзвичайно великих обсягів набуває торгівля первоцвітами. Практично усі наші первоцвіти охороняються або Червоною Книгою України або регіональними Червоними списками, а деякі вже знаходяться на межі повного знищення. Серед стрімко зникаючих рідкісних первоцвітів усі види пролісків, білоцвітів, сон-трави, диких тюльпанів, шафранів і добре відома нам черемша або цибуля ведмежа. Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення.

Зірвавши всього одну стеблину з трьома первоцвітами, ми знищуємо 45-60 насінин. А для того, щоб виросла, наприклад, доросла квітуча конвалія потрібно аж 7-8 років.

Відповідно до законодавства України, здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їхніми рештками, громадяни порушують закони України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону Книгу України», та згідно зі ст. 88, 88-1, 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення караються штрафами.