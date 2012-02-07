Припарковані автівки блокували рух тролейбусів №№16, 18

Київ. 7 лютого. УНІАН. У Києві два дні поспіль рух тролейбусів маршрутів №№16, 18 тимчасово блокувався через припарковані з порушеннями автомобілі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, сьогодні, 7 лютого, через залишенні водіями авто на дорозі у зоні проходження ліній електротранспорту на вул. Софійській було заблоковано рух тролейбусів маршрутів №№16, 18. Учора, 6 лютого, було заблоковано рух тролейбусів на цих же маршрутах водієм легкового автомобіля, який припаркував своє авто на проїжджій частині.

Крім того, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася сьогодні на перетині вулиць Фрунзе та Оболонська, майже на півтори години у напрямку Контрактової площі було заблоковано рух трамваїв маршрутів №№12, 19.

Усі ці події призвели до того, що тисячі пасажирів не змогли своєчасно дістатись до місця призначення.

Наразі КП «Київпастранс» готує відповідні матеріали до суду для відшкодування водіями зазначених автомобілів завданих збитків. Зважаючи на те, що останнім часом зросла кількість подібних випадків, КП «Київпастранс» вкотре звертається до власників автотранспорту з проханням дотримуватись правил дорожнього руху, не залишати автомобілі у місцях ліній електротранспорту, оскільки це створює перешкоди для руху трамваїв та тролейбусів і, як наслідок, створює незручності для тисяч киян.