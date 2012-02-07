Столичного “Учителя року” міська влада відзначить премією

Київ. 7 лютого. УНІАН. Відтепер переможці та лауреати ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» отримуватимуть нагороду від столичної влади. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА, яке підписав керівник адміністрації Олександр ПОПОВ.

Цим розпорядженням Положення про нагородження переможців та лауреатів ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року», і суми винагород. Так, переможці у кожній номінації отримають винагороду у розмірі 5 тис. грн. Винагорода за друге та третє місця становитиме 3 і 2 тис. грн. відповідно.

«Дотепер переможці міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» жодним чином не відзначалися. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, адже Київ має знати своїх героїв і підтримувати їх. Ми виправимо цю ситуацію. Ті, хто визнаний кращим вчителем року у столиці, отримає нагороду від міської влади», – заявив О.ПОПОВ.

За його словами, виплачуватимуться нагороди за рахунок асигнувань, передбачених бюджетом в галузі «Освіта».

Відповідно до Положення про нагородження переможці та лауреати ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» визначаються рішенням журі та затверджуються наказом Головного управління освіти і науки. Виплата грошових премій здійснюється у п’яти номінаціях, визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У Головному управлінні освіти та науки вважають, що нагородження переможців та лауреатів міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» дозволить відзначити на належному рівні талановитих педагогів, підтримати творчу працю вчителів, що буде спонукати їх у подальшому до участі в конкурсах та інших заходах.