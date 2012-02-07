Скандальне будівництво на Прирічній може відновитись

Київ. 7 лютого. УНІАН. Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна МЕЛІХОВА заявляє, що скандальне будівництво на вул. Прирічна, 3 намагаються відновити.

Про це повідомляє прес-служба фракції.

За інформацією Т.МЕЛІХОВОЇ, відповідний проект рішення «Про передачу КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, в тому числі доступного житла на вул. Прирічній, 3 в Оболонському районі» внесено до порядку денного сесії Київради 16 лютого 2012 р.

У фракції нагадали, що рішенням Київради №545/705 від 26.06.2003 року було затверджено проект відведення земельної ділянки Оболонській районній раді в Києві для будівництва житлового будинку по вул. Прирічна, 3 на 0,62 га, в тому числі 0,02 га у межах червоних ліній. Відповідне будівництво було заплановане без врахування інтересів територіальної громади.

У 2007 році місцевими жителями були зібрані 1089 підписів проти зазначеного будівництва для розгляду цього питання у рамках місцевої ініціативи на сесії Київради. Однак, як зазначила Т.МЕЛІХОВА, до цього часу місцева ініціатива не виносилась на обговорення сесії Київради.

Депутат повідомила, що на сьогодні проектом будівництва передбачене облаштування частин прилеглої до будівництва території парковою зоною відпочинку для мешканців житлових будинків. Про що Спецжитлофонд повинен був повідомити жителів навколишніх будинків. Як стверджує Т.МЕЛІХОВА, відповідна зустріч забудовника з жителями навколишніх будинків не проводилась.

«Майбутній забудовник побоявся з’явитись на очі киянам, бо новий проект хоч і передбачає створення паркової зони на вільному від забудови місці, але ніяк не відміняє саме будівництво. Це безумовно викличе нову хвилю обурення киян, тому фракція «БЮТ-Батьківщина» на президії Київради наполягатиме на знятті цього питання з порядку денного сесії Київради та вимагатиме обговорення його жителями прилеглих до будівництва будинків», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

За даними фракції, в даний момент на виділеній під будівництво земельній ділянці виритий котлован. Територія огороджена будівельним парканом.