У Києві через переохолодження померли п’ятеро людей

Київ. 7 лютого. УНІАН. За час сильних морозів, в період з 25 січня по сьогоднішній день, в Києві від переохолодження загинули п’ятеро людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

За його словами, не всі з померлих були безхатченками. Так, двоє людей були забрані з вулиці з переохолодженням, а решта троє з приміщень будинків. Так, один чоловік був госпіталізований до лікарні з власного помешкання. Його знайшов квартиронаймач вранці на веранді його приватного будинку. Чоловік провів всю ніч на веранді, де температура була майже такою, як і на вулиці. Виявилось, що ввечері він у стані сильного алкогольного сп’яніння дійшов до свого дому, але не вистачило сили зайти з веранди у сам будинок. Його доставили до лікарні уже в стані коми і десь за годину він помер. Також ще у двоє людей, що померли, були у стані сп’яніння.

За офіційною інформацією, з 25 січня загалом по Києву було госпіталізовано 92 особи з переохолодженням, але з них 70% мали незначні почервоніння, тобто І-ІІ ступінь переохолодження, яка потребує певного зовнішнього лікування.

Л.НОВОХАТЬКО поінформував, що наразі в Києві організовано роботу 15 пунктів обігріву по лінії роботи служби соціального захисту, також працюють пункти обігріву Міністерства надзвичайних ситуацій і ще понад 60 таких пунктів обігріву відкрито однією з громадських організацій. Кожного дня приблизно через один такий пункт проходить від 150 до 300 осіб. Пік відвідувань було зафіксовано минулого четверга.

Як повідомив начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ, загалом на пунктах обігріву з 25 січня побували і отримали необхідну допомогу близько 4,5 тис. громадян. 470 осіб отримали теплий одяг від соціальної служби міста. Він нагадав, що з 23 січня через морози в столиці ситуацію визнано надзвичайною і тому всі служби перейшли в цілодобовий режим роботи. Для обладнання пунктів обігріву було додатково закуплено 25 пічок та конвекторів. У свою чергу Л.НОВОХАТЬКО зазначив, що загалом через усі пункти обігріву в Києві пройшли вже близько 9 тис. громадян, серед яких і ті, що мають київську прописку так і без реєстрації. Як зазначалось на брифінгу, з 15 січня в цілодобовому режимі працюють «нічліжки» соціальної служби, які дозволяють тим людям, які перебувають в них, не залишати при необхідності теплі приміщення.

Як зазначила перший заступник начальника головного управління охорони здоров’я Валентина ЗАЛЕСЬКА, у значної частини госпіталізованих від переохолодження людей, був зафіксований стан сп’яніння, через що безпосередньо вони й не відчули обмороження. За її словами, на період сильних морозів людям слід взагалі відмовитись від споживання спиртного, а також по можливості відмовитись від тривалого перебування на вулиці. В.ЗАЛЕСЬКА підкреслила, що в ситуації з переохолодженням багато що залежить від самої людини і рекомендує переглянути свої підходи до способу життя, поки не потеплішає.