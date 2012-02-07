До весни увесь сніг влада хоче вивезти за місто

Київ. 7 лютого. УНІАН. КМДА обіцяє вивезти увесь сніг за місто до весни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, минулої доби у прибиранні міста від снігу було задіяло 596 одиниць техніки та 6 тис. 482 працівники комунальних служб.

У повідомленні зазначається: «Упродовж доби вивезено 5 тис. 701 тонну снігу з вулиць та дворів міста та використано 910,5 тонн піщано-соляної суміші. Тимчасово сніг складають на спеціально відведених майданчиках, на газонах і під деревами, аби він не заважав проходу киян. Але до весни весь цей сніг вивезуть за місто. Голова КМДА Олександр ПОПОВ розпорядився прибрати сніг з-під дерев, щоб сіль під час танення не потрапила у ґрунт, адже це може зашкодити деревам».

З метою безпечного пересування людей вулицями столиці від снігу та бурульок очищено 357 дахів (козирків) та огороджено обмежувальними стрічками 1 тис. 956 небезпечних місць.

За звітний день інспектори профільного управління спільно з районними відділами благоустрою вручили порушникам 280 приписів з вимогою забезпечити прибирання закріпленої і балансової території від снігу та склали 44 протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.