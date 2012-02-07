В Києві готуються до можливого паводку

Київ. 7 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив комунальним службам столиці підготуватися до ймовірного паводку, зважаючи на рекордну кількість снігу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Передусім ми повинні прочистити усі стоки та водовідвідні системи міста, адже якщо талій воді не буде куди стікати, то наші вулиці перетворяться на притоки Дніпра. Ми не можемо такого допустити. Цьогоріч погода влаштує нам ще не одне випробування, і ми повинні бути до них готовими», – сказав О.ПОПОВ під час засідання штабу з питань надзвичайних ситуацій та техногенних аварій.

Також очільник КМДА доручив вивезти сніг із прибудинкових територій, передусім подалі від тих житлових будинків, які розміщені в низинах. Це дасть змогу уникнути затоплення підвалів талою водою.

Нагадаємо, за прогнозами Гідрометцентру, починаючи з 14 лютого у столиці значно потеплішає. Уже за два тижні почне танути сніг.