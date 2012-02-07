10-12 лютого відбудеться турнір з художньої гімнастики «Золота мрія-2012»

За підтримки Київської міської державної адміністрації відділенням художньої гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №18 Деснянського району буде проведено відкритий міський турнір з художньої гімнастики «Золота мрія-2012».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, 10, 11 та 12 лютого у різних вікових категоріях за титул найкращої гімнастки змагатимуться 153 спортсменки з Латвії (Вільнюс), Хорватії (Загреб), Росії (Москва, Санкт-Петербург), Білорусі (Мінськ), Молдови (Кишинів), України (Євпаторія, Бердянськ, Львів, Луганськ, Рівне, Краснодон, Одеса, Харків), а також вихованки київських спортивних клубів «Схід», «Golden rhythmic», Дитячої юнацько-спортивної школи №18 (Деснянський район), ДЮСШ №3 та СДЮШОР.

Турнір з художньої гімнастики «Золота мрія» проводиться у Деснянському районі вже вп’яте. Пройдуть змагання у середній школі № 313 (вул. Лисківська, 7-Б). Головні судді змагань – майстри спорту України, старші тренери Дитячої юнацько-спортивної школи № 18 Надія ТОПІЛЬСЬКА та Олена СУХОБОК.

Особливий почесний гість змагань – Заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу та Європи, учасниця олімпійських ігор в Афінах та Пекіні Наталя ГОДУНКО.