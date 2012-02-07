Київ торік отримав 150 млн. грн. від сплати пайової участі

Київ. 7 лютого. УНІАН. У 2011 році надходження до бюджету Києва від сплати пайової участі забудовників, у порівнянні з 2010 роком, зросли у 2,2 раза і становлять 150,4 млн. грн.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

Він наголосив, що ці кошти cпрямовуються в першу чергу на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста, яка передбачає розвиток соціальної (будівництво шкіл, дитячих садків тощо) та транспортної інфраструктури міста.

За його словами, у докризовий час, коли будівельна галузь столиці інтенсивно розвивалася, пайові внески були вагомою статтею надходжень до міської скарбниці.

«Коли у 2009 році майже все будівництво було заморожене, обсяг пайових внесків зменшився у десять разів – з 880 млн. грн. у 2008 році до 85 млн. грн. у 2009 році. Це величезне падіння, яке серйозно вдарило і по міським фінансам. 2011 рік став першим після кризи, коли ми зафіксували зростання надходжень від сплати пайової участі», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Він зазначив, що більш, ніж двократне зростання надходжень, – не лише наслідок відродження галузі, а й результат роботи міської адміністрації з інвесторами.

«У 2008 році низка забудовників рішенням Київради отримала відстрочку з виплати пайової участі, дехто навіть до 2020 року. Тобто була ситуація, коли об’єкт, огороджений парканом, простоював, жодної роботи не велося, і кошти до міського бюджету не сплачувались. Наприкінці 2010 року на інвестиційній комісії ми прийняли рішення розірвати інвестдоговори, які не виконуються, та затвердили єдиний для всіх інвесторів графік сплати пайових внесків. Це і дало змогу збільшити надходження до бюджету», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.