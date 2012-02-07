Оголошено конкурс “Податки очима дітей-2012”

З 1 січня розпочався ювілейний Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей-2012», що має показати дитячу фантазію про податкове «життя».

Як повідомляється на офіційному сайті Київської влади з посиланням на ДПІ у Печерському районі м. Києва, конкурс об`єднав учнів, які прагнуть бути учасниками цікавого й пізнавального процесу – побудови Країни мрії.

Ще протягом листопада-грудня 2011 року фахівці управління масово-роз`яснювальної роботи та звернень громадян Печерської ДПІ проводили зустрічі з начальником управління освіти Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Оленою БАТЕЧКО. Результат візитів – розроблення плану організації конкурсу на 2012 рік та поширення плакатів соціального спрямування у навчальних закладах району.

Крім того, податківці Печерська вже з початку січня передали керівництву усіх шкіл району нові рекомендації та умови конкурсу «Податки очима дітей-2012».

Конкурс проводиться у три етапи: І етап – районний рівень, ІІ етап – регіональний рівень, ІІІ етап – Всеукраїнський рівень.

Для участі у конкурсі залучаються учні загальноосвітніх навчальних закладів двох вікових категорій: І категорія – станом на 1 січня 2012 року виповнилося 9-11 років, ІІ категорія - станом на 1 січня 2012 року виповнилося 12-15 років.

Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової тематики: художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори.

Як зазначається в повідомленні, за допомогою таких заходів дітлахи ще з раннього віку усвідомлюють, що податки – основа формування бюджету держави та соціальних сфер, а від сумлінності платників залежать добробут та процвітання країни.