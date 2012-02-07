«Київенерго» покращуватиме послуги електропостачання

Київ. 7 лютого. УНІАН. ПАТ «Київенерго» планує інвестувати 360 млн. гривень в покращення послуг електропостачання споживачам у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Із них 277,2 млн. грн. «Київенерго» передбачає спрямувати на будівництво та реконструкцію підстанцій електропостачання, розподільчих пунктів, кабельних мереж і трансформаторних підстанцій.

«Ми працюємо на випередження: у Києві формуються нові центри ділової активності. Тому «Київенерго» прагне забезпечити надійне енергопостачання нинішніх споживачів і розпочати якісну співпрацю з новими», – пояснив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр ФОМЕНКО.

Крім того, 28,8 млн. гривень спрямують на заміну електронних лічильників побутовим споживачам та на придбання сучасного обладнання для повірки електролічильників. 17,5 млн. гривень передбачено на проектно-вишукувальні роботи, тобто розробку проектів реконструкції об’єктів та мереж. На автоматизацію диспетчерсько-технологічного управління компанія спрямує 15,7 млн. гривень, на розвиток систем зв’язку та телекомунікацій – 7,4 млн. гривень. 9,8 млн. гривень передбачено на закупівлю спецавтотранспорту і 3,5 млн. гривень - на закупівлю інструментів та діагностичного обладнання.