Деснянці вшанують воїнів-інтернаціоналістів

У Деснянському районі за участю керівництва Деснянської райдержадміністрації та активу Спілки ветеранів Афганістану району пройдуть урочисті заходи з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-ї річниці виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

За інформацією прес-служби Деснянської РДА, 10 лютого о 16.30 відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до Обеліску Пам’яті у парку „Деснянський”, після чого у актовій залі Деснянської райдержадміністрації за участю учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, членів сімей загиблих о 17.00 буде проведено районний вечір Пам’яті.

Окрім урочистих зборів у програмі вечора – традиційний концерт гурту “Контингент”, до складу якого входять колишні воїни-інтернаціоналісти. Творчість гурту “Контингент” добре відома не тільки учасникам бойових дій і молоді Деснянського району. Сьогодні гурт “Контингент” – єдиний пісенний колектив у межах України, творчість якого присвячена афганській тематиці, відзначається в повідомленні прес-служби райадміністрації.