Визначено розмір соцдопомоги ветеранам війни

Київ. 6 лютого. УНІАН. Визначено розмір разової грошової допомоги до Дня Перемоги, передбаченої законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, інвалідам війни та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, допомога становить: 1200 грн. для осіб I групи інвалідності; 1020 грн. для II групи; 920 грн. для III групи.

Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання, їхнім батькам виплачуватимуть 675 гривень.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виплачуватимуть по 1200 грн.

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, надаватимуть по 340 грн.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога виплачуватимуть по 125 грн.