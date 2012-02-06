Азаров і Попов перевірили опалення в школах

Київ. 6 лютого. УНІАН. Сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ та прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ перевірили дотримання температурного режиму у столичних школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вони відвідали загальноосвітній навчальний заклад № 126 на вул. Празькій у Дніпровському районі.

Нині усі столичні школи, училища та комунальні виші І-ІІ рівнів акредитації відновили заняття після тимчасових канікул.

«Сьогодні перший день навчання, і ми робимо все необхідне, аби у навчальних закладах не було проблем з опаленням. Хоча, відверто кажучи, нам потрібно реалізувати ще дуже багато заходів, аби забезпечити енергозбереження у соціальній сфері міста. Більшість шкіл та дитсадків Києва – це доволі старі будівлі. Деякі з них запроектовані таким чином, що при низьких температурах їх просто неможливо належно обігріти”, - відзначив О.ПОПОВ.

За його словами, якщо подивитися на ці будівлі через тепловізор, то видно, що конструкції дуже активно пропускають тепло назовні. Для того, щоб енергоефективність цих споруд була на найвищому рівні, потрібно реалізувати “дуже серйозну програму і не пошкодувати коштів”.

“Йдеться про дуже великі кошти, і без підтримки уряду нам не обійтися», – сказав під час огляду школи О.ПОПОВ.

Зокрема, за словами голови КМДА, минулого року Київ виділив 80 млн. грн. на ремонтні та відновлювальні роботи у столичних школах, однак для реалізації повномасштабної програми енергозбереження та енергоефективності у соціальних закладах столиці потрібно у сотні разів більше коштів.

«За підрахунками експертів, йдеться приблизно про 8 млрд. грн. на всі соціальні заклади міста. Частина робіт, що стосуються енергозбереження в Києві, уже виконана. За рахунок кредиту Світового банку ми змогли облаштувати індивідуальні пункти опалення у школах, встановити в деяких з них автоматичне регулювання теплопостачання, і це дало дуже хороші результати. Впровадивши програму енергоефективності, ми можемо економити до 30% тепла, яке споживаємо. Тобто ,окупність таких проектів – 4-5 років», – заявив О.ПОПОВ.

Він доручив районним управлінням освіти перевірити дотримання температурного режиму в усіх школах столиці. Про випадки недостатнього обігріву якогось із навчальних закладів голова КМДА доручив терміново повідомляти особисто йому.

«Під час канікул ми провели енергоаудит у всіх школах Києва. Нагальні проблеми з опаленням – вирішено. Але ми маємо простежити, аби нашим дітям було дійсно тепло і затишно», – підкреслив О.ПОПОВ.