У Святошино незаконно продавали сильнодіючі препарати

Київ. 6 лютого. УНІАН. У Святошинському районі Києва виявлено аптечний кіоск, де незаконно продавалися сильнодіючі лікарські засоби.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України в місті Києві, кіоск працював з 8-ї до 9-ї ранку, а в інший час на його дверях висіла табличка «Зачинено». Серед переліку ліків у наявності були лише препарати від кашлю, головного болю та нежитю, спирт, салфетки, шприці і рукавички.

За інформацією оперативників, інші, сильнодіючі ліки відпускалися лише для обраних клієнтів. Для придбання пігулок «Сонат», «Димедрол», «Риналекс» був потрібен спеціальний код 1:1 чи 2:2. Ціни на препарати становили 20 гривень за одну таблетку, хоча насправді стільки коштує ціла упаковка.

Фармацевту, який організував цей «бізнес», інкримінується ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Встановлюється джерело походження препаратів і контакти постачальників.