На будмайданчику загинув робітник

Київ. 6 лютого. УНІАН. Прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу у зв’язку із загибеллю людини на будівельному майданчику Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, сьогодні вранці під час монтажних робіт на майданчику по вул. Різницькій, 13/15 стався трагічний випадок з працівником будівельної фірми «Інкорпорація», якою ведуться будівельні роботи за цією адресою.

З метою повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин події прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, яке спричинило загибель людей). Розпочато розслідування.