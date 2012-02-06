Соцвиплати кияни отримуватимуть вчасно

Київ. 6 лютого. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ наполягає, аби усі кошти, які надходитимуть з державного бюджету на виконання постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення», негайно перераховувались киянам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив під час наради із своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів.

“Вважаю, усі розуміють: соціальні виплати, передбачені законодавством та профінансовані державою, кияни повинні отримувати вчасно», – зазначив О.ПОПОВ.

З 1 лютого 2012 року підвищення, яке встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»), становитиме 57,54 грн. Це 7% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність.

Передбачено, що розміри соціальних виплат незахищеним верствам населення збільшуватимуться протягом року. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено: з 1 січня 2012 року – 822 грн., з 1 квітня – 838 грн., з 1 липня – 844 грн., з 1 жовтня – 856 грн., з 1 грудня 2012 року – 884 грн.

«Цього року я поставив завдання: якнайбільше коштів з міського бюджету спрямувати на соціальний захист киян. Ми значно розширили перелік груп киян, які отримуватимуть столичну надбавку до пенсій та зарплат. Але не зупинятимемось на досягнутому. Бо розуміємо, що для пенсіонерів кожна копійка – на вагу золота”, - заявив О.ПОПОВ.