Суд та прокуратура захистили 4 га лісу на Кільцевій дорозі

Київ. 6 лютого. УНІАН. Господарський суд Києва скасував рішення Київради про надання ТОВ «Акта МК» для будівництва торговельно-розважального комплексу ділянки площею 3,99 га вартістю 52 млн. грн. на Кільцевій дорозі, 12-б, 12-в, 12-г у Святошинському районі столиці за рахунок земель лісового фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Рішенням суду від 26 січня було задоволено відповідний позов прокуратури столиці.