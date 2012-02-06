Суд та прокуратура захистили 4 га лісу на Кільцевій дорозі
12:36, 06 лютого 2012Київ
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ВІд вирубування під ТРЦ
Київ. 6 лютого. УНІАН. Господарський суд Києва скасував рішення Київради про надання ТОВ «Акта МК» для будівництва торговельно-розважального комплексу ділянки площею 3,99 га вартістю 52 млн. грн. на Кільцевій дорозі, 12-б, 12-в, 12-г у Святошинському районі столиці за рахунок земель лісового фонду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Рішенням суду від 26 січня було задоволено відповідний позов прокуратури столиці.
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