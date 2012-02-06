Попов: Протягом року соціальні виплати збільшуватимуться

Київ. 6 лютого. УНІАН. У Києві з 1 лютого 2012 року збільшено соціальні виплати найбільш незахищеним киянам. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Так, виплату у розмірі 345,24 гривні (становить 42% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність) отримуватимуть члени сімей осіб, що загинули, або пропали безвісти під час захисту Батьківщини.

Членам сімей померлих осіб, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, виплачуватимуть 230,16 гривні, що становить 28% прожиткового мінімуму.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни та бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачуватимуть 98,64 гривні – це 12% прожиткового мінімуму.

«Запевняю, що Київ ніколи не залишить без уваги родини, чиї рідні полягли смертю хоробрих, захищаючи нашу землю. Моя мама і тато малими залишились без батька. Я ніколи не бачив своїх дідів, які загинули на фронтах. Що відчувають родини полеглих героїв, ветеранів знаю не з чуток», – зазначив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Він наголосив, що наразі здійснено лише перший крок в покращанні соціального захисту родин ветеранів. Протягом року соціальні виплати збільшуватимуться.