Відновлено рух правобережним з’їздом з мосту Патона

Київ. 6 лютого. УНІАН. З 30 січня відновлено рух автотранспорту правобережним з’їздом з мосту Патона у напрямку бульвару Дружби народів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, реконструкція транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі столиці продовжується згідно з графіком незважаючи на несприятливі погодні умови.

В КМДА нагадують, що двома тижнями раніше голова міськадміністрації Олександр ПОПОВ перевірив хід реконструкції згаданої транспортної розв’язки. Очільник КМДА пообіцяв до лютого відновити звичний проїзд основною частиною сполучення.

«Вже до кінця січня центральною частиною цієї магістралі зможе проїхати перший автомобіль. До лютого ми відкриємо звичний маршрут, без об`їзду, від мосту Патона у бік проспект Дружби народів. І наступний етап – це відкриття руху зі сторони Річкового вокзалу. Плануємо виконати його до кінця зими. У березні цей об`єкт буде повністю введений в експлуатацію», – розповів тоді О.ПОПОВ.

Нова розв’язка матиме вигляд транспортного кільця, яке включає два тунелі під бульваром Дружби народів, і дві естакади над Наддніпрянським шосе. Вона передбачає тільки ліві повороти транспорту через кільце. За принципом турбіни, розв’язка втягуватиме потік автомобілів та розподілятиме його за напрямками зворотного руху. Таким чином транспортні потоки не перетинатимуться, тож і світлофорів кільце не

передбачає. Вводитимуть в експлуатацію його у три етапи.

Нині там уже облаштовані всі опори обох шляхопроводів. Виконуються загальнобудівельні роботи всередині тунелів, влаштовуються підпірні стіни, проводиться реконструкція підземних пішохідних переходів та спорудження двох підземних проходів. Проводяться роботи по перекладці інженерних мереж, а саме зв’язку, електрокабелів та каналізації.