Круглий стіл «Київська мала опера: сьогоднішній стан, проблеми і перспективи»

7 лютого о 16.00 відбудеться засідання круглого столу: «Київська мала опера: сьогоднішній стан, проблеми і перспективи» (кімн.1017, 10-й поверх Київради, вул. Хрещатик, 36), організованого постійною комісією Київради з питань культури та туризму спільно з робочою групою з вивчення ситуації, що склалася навколо комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера» та керівництвом Київської малої опери.

Учасники: голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець та художній керівник комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера» Олександр Чуніхін. Запрошені також низка посадовців та діячів культури.

«Вже кілька років в Києві не можуть вирішити питання з «Малою оперою», яку свого часу заснувала легендарна українська Прима – Євгенія Мірошниченко. Не вирішення земельного питання гальмує створення потужного закладу культури. Приміщення ніби висить у повітрі, адже через необдумані дії київської влади сталося так, що земельна ділянка, на якій знаходиться будівля-пам’ятка «Малої опери» та прилеглі до неї землі передані в оренду іншій компанії. Сподіваюсь, завдяки зусиллям депутатів і чиновників це питання буде вирішене якнайшвидше», - наголошує О. Бригинець.