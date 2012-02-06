Теплопостачання Олександрівської лікарні відновлено

Київ. 6 лютого. УНІАН. Сьогодні вночі відновлено подачу тепла столичній Олександрівській клінічній лікарні, що було тимчасово припинено через пошкодження мережі.

Про це УНІАН повідомили в медичному закладі.

За інформацією ПАТ «Київенерго», 5 лютого фахівці компанії розпочали ліквідацію пошкодження тепломережі у Печерському районі столиці. Пошкодження було виявлено на тепломережі діаметром 300 мм. Причина пошкодження - зношеність тепломережі у зв’язку із понаднормовою експлуатацією.

На час проведення аварійно-відновлюваних робіт було тимчасово призупинено теплопостачання 50 будинків (33 житлових, 16 відомчих і 1 дитячий садочок). Будинки розташовані на вулицях Кропивницького, Мечникова, Первомайського, Шовковичній, Басейній, Госпітальній, на Печерському узвозі та бульварі Лесі Українки.

Як заявлялось, ремонтні роботи передбачалось звершити упродовж доби від їх початку.

«Наразі сильні морози, тому «Київенерго» за домовленістю з міською владою вирішило розпочати ліквідацію пошкодження 5 лютого - у день незначного потепління”, - пояснив перший заступник технічного директора - головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ. До того фахівці цілодобово наглядали за пошкодженням і проводили всі необхідні підготовчі роботи.