З вулиць за вихідні вивезено 6,5 тис. тонн снігу

Київ. 6 лютого. УНІАН. З вулиць Києва за минулі вихідні, 4 та 5 лютого, вивезено 6 тис. 500 тонн снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор».

За цей період було використано 3 тис. тонн солі, 1 тис. 730 тонн піщано-соляної суміші.

За даними КМДА, на сьогодні розчищені магістральні шляхи, вулиці міського значення і мости. Роботи із зимового утримання вулично-шляхової мережі Києва продовжуються у посиленому режимі. Триває технологічна обробка проїжджої частини протиожеледними матеріалами, розчищаються тротуари, які обслуговуються ШЕУ районів, а також сходи, зупинки громадського транспорту, підходи до підземних переходів та підземні переходи.

Водночас, як зазначили в «Київавтодорі», невиконання водіями правил дорожнього руху в частині паркування унеможливлює виконання комплексу робіт із зимового утримання вулиць столиці, особливо в центрі міста, де ширина проїжджої частини обмежена.

У зв’язку з цим корпорація «Київавтодор» просить водіїв у період негоди з розумінням поставитися до роботи дорожніх служб.