В уряді невдоволені рівнем екобезпеки Дарницької ТЕЦ

Київ. 6 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне підвищити рівень екологічної безпеки роботи столичної Дарницької ТЕЦ, що перейшла на використання вугілля замість газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні після відвідання Дарницької ТЕЦ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день 95% викидів станції локалізується, проте цього недостатньо, оскільки ТЕЦ знаходиться у межах міста.

«Станція знаходиться в Києві. 95% викидів локалізується. Але говорити, що все це безпроблемно - не можна. Звичайно, треба думати про те, щоб ця станція працювала в екологічно безпечнішому режимі», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після ознайомлення з роботою Дарницької ТЕЦ у Києві прем`єр зазначив, що ТЕЦ суттєво скоротила споживання газу шляхом переходу на вугілля.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в результаті переходу на нове паливо станція працює надійно. «За всіма своїх параметрами станція працює надійно й стійко. Видає зараз 170 мегават потужності», - сказав прем`єр.