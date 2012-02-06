До прибирання снігу залучена техніка приватних установ

Київ. 6 лютого. УНІАН. До прибирання снігу в Києві залучена техніка державних і приватних установ.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, усі комунальні служби міста мобілізовані для боротьби із завалами снігу. Впродовж вихідних силами комунальної корпорації «Київавтодор» цілодобово велася робота з очищення основних магістралей та вулиць міста. Наразі роботи продовжуються. 313 одиниць снігоприбиральної техніки та всі бригади комунальних служб працюють у посиленому режимі. За дорученням голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА сьогодні мають бути максимально розчищені двори, міжквартальні проїзди, зупинки громадського транспорту, підходи до метрополітену, та тротуари.

Аби максимально швидко та ефективно впоратися із завданнями, до прибирання снігу залучили додаткову техніку, надану приватними підприємствами та організаціями. Йдеться передусім про самоскиди та навантажувачі, які дозволяють вивозити великі маси снігу. Коли дороги та проїзди будуть звільнені від завалів, автодорівська техніка допомагатиме ЖЕКам вивозити сніг з прибудинкових територій.

Наразі до прибирання снігу біля будинків залучені 5 тисяч 244 особи, передусім це співробітники комунальних служб.

«У нас є лише два дні, коли можна ефективно використати соляні суміші – це дозволить очистити основні шляхи та прибудинкові території. З середи Гідрометцентр обіцяє другу хвилю похолодання – до -20°С вночі. За таких умов сіль вже не буде ефективною. Відповідно, з середи двірники повинні будуть перейти на піщані суміші. Я хочу наголосити, що зараз дуже важливо, аби всі служби міста працювали максимально злагоджено”, - наголосив О.ПОПОВ, додавши, що не час з’ясовувати хто є балансоутримувачем території.

“Ситуації, коли техніка згортає сніг з доріг, а двірники знову викидають його на проїжджу частину, неприпустима”, - відзначив керівник КМДА.

Також О.ПОПОВ доручив головам районних держадміністрацій особисто контролювати прибирання снігу довкола приватних установ, МАФів, та орендованих приміщень. Порушників – штрафуватимуть.

«Кожен начальник ЖЕКу має право оштрафувати орендарів за те, що вони не чистять сніг. Мінімальний штраф 850 гривень. Біля кожної приватної структури місто прибирати не зможе фізично. Приватні структури взяли на себе обов’язки і повинні їх виконувати», – сказав О.ПОПОВ.