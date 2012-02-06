З СТО у Києві вкрали і розбили дорогу іномарку

Київ. 6 лютого. УНІАН. У Києві зі станції техобслуговування викрали і вщент розбили іномарку.

Як повідомив ТСН, зловмисником виявився не досвідчений автокрадій, а звичайний автомеханік цього ж сервісу. Чоловік добряче випив і захотів покататися.

Кілька днів тому іномарку вартістю у 30 тисяч доларів залишили на СТО для ліквідування маленького дефекту - у неї не працювала пічка.

Перед ремонтом механік СТО вирішив об`їздити авто. Та далеко від`їхати йому не вдалося. Чоловік не впорався з керуванням і вже за кілька хвилин в`їхав у припаркований джип. Той "відбувся" незначними ум`ятинами, а от викрадена іномарка ремонту вже не підлягає.

Водій був з ознаками явного алкогольного сп`яніння. Тож його доправили на експертизу, яка це й підтвердила, повідомили в міліції.

Механік зізнався, що жага швидкості в нього прокинулася саме після випитого. Із роботи його вже звільнили. Тепер він має відшкодувати власникові вартість розбитого авто і йому загрожує штраф або 5 років за ґратами.

Щоправда, кажуть правоохоронці, побити рекорд найдорожчої поїздки механік СТО не зміг. Торік його встановили двоє працівників автомийки, коли втопили джип.

Вони взяли авто, яке залишили на "генеральне прибирання". Теж не впоралися з керуванням і машина попрямувала на дно Дніпра.