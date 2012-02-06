Столичних водіїв просять не виїжджати у місто

Київ. 6 лютого. УНІАН. Столична Державтоінспекція закликала водіїв у зв’язку зі складними погодними умовами по можливості не виїжджати у місто.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, у разі виїзду у місто за крайньої необхідності ДАІ просить водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не залишати автомобілі на узбіччі, оскільки це створюватиме перешкоди для снігоприбиральної техніки.

Водіїв, які ігноруватимуть правила паркування, інспектори ДАІ, згідно з чинним законодавством, притягуватимуться до адміністративної відповідальності. Штраф за стоянку в недозволених місцях становить 255-340 грн.

При цьому у Відділі зв’язків з громадськістю зауважили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов, які негативно вплинули на рух автотранспорту у Києві, особовий склад столичної Державтоінспекції переведено на посилений варіант несення служби – до 13 лютого включно.

В деяких місцях на території столиці вихідними, де через снігопади особливо ускладнений проїзд, було тимчасово обмежено рух габаритного вантажного автотранспорту.

�же�E����, �o1 ізм. Важливо виконувати всі функції та дії в єдиній технологічній схемі. І тоді, ми досягнемо максимальних результатів. Уже в середу ми очікуємо повторне зниження температури, а температурні показники сьогодні дозволяють максимально ефективно використовувати сіль, аби розрихлити снігову товщу», - відзначив голова КМДА.

За його словами, є необхідна кількість посипальних матеріалів, тому комунальні організації не повинні економити, а виконувати роботи максимально ретельно.

Окрему увагу керівник столичної держадміністрації приділив максимально швидкій та ефективній ліквідації аварій у системі водо- та теплопостачання. «Крім того, дуже важливо попереджати киян про виконувані роботи, і, особливо, про терміни ліквідації аварій. А якщо на ліквідацію аварії потрібно понад 10 годин, ми маємо забезпечити мешканців гарячими напоями та обігрівачами», – також доручив голова КМДА відповідним службам.

О. ПОПОВ доручив у найкоротші терміни вирішити й проблему бурульок.

Також очільник КМДА звернувся до столичного управління МВС з проханням максимально ефективно співпрацювати з соціальними службами та житлово-експлуатаційними організаціями з тим, щоб запрошувати людей без постійного місця проживання до міських притулків, аби уникнути випадків обмороження та переохолодження.