Змінено маршрут руху автобусів №51

Київ. 6 лютого. УНІАН. З 4 лютого 2012 року автобуси № 51 тимчасово курсуватимуть за маршрутом: станція метро «Червоний хутір» – вул. Старобориспільська – вул. Бориспільська – Харківське шосе – просп. Возз’єднання – бульвар Дружби Народів – станція метро «Либідська».

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, зміна маршруту відбулася у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе.