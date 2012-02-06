У неділю Попов зібрав чиновників на екстрену нараду

Київ. 6 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ у неділю провів екстрене засідання штабу з питань надзвичайних ситуацій та техногенних аварій. Очільник КМДА закликав усі підрозділи та служби міста скоординувати свої дії для максимально швидкого та ефективного вирішення проблем, які виникли через похолодання та відновлення снігопадів.

Про це повідомляє офіційний портал Київської влади.

Як зазначалось на засіданні штабу, впродовж вихідних, 4 та 5 лютого, у Києві випало 13 міліметрів опадів, товщина снігового покрову збільшилася на 12 сантиметрів. Передусім сніг прибрали з основних магістралей міста. Для цього було задіяно 313 одиниць великої снігоприбиральної техніки. Бригади Київавтодору працювали цілодобово. В місті тривають роботи з очищення автошляхів міста та міжквартальних проїздів. О. ПОПОВ закликав житлово-комунальні організації максимально тісно співпрацювати з автодорівцями, аби в найшвидші терміни очистити від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метрополітену та тротуари.

«Аби впоратися зі стихією на належному рівні, всі комунальні служби повинні працювати як єдиний злагоджений організм. Важливо виконувати всі функції та дії в єдиній технологічній схемі. І тоді, ми досягнемо максимальних результатів. Уже в середу ми очікуємо повторне зниження температури, а температурні показники сьогодні дозволяють максимально ефективно використовувати сіль, аби розрихлити снігову товщу», - відзначив голова КМДА.

За його словами, є необхідна кількість посипальних матеріалів, тому комунальні організації не повинні економити, а виконувати роботи максимально ретельно.

Окрему увагу керівник столичної держадміністрації приділив максимально швидкій та ефективній ліквідації аварій у системі водо- та теплопостачання. «Крім того, дуже важливо попереджати киян про виконувані роботи, і, особливо, про терміни ліквідації аварій. А якщо на ліквідацію аварії потрібно понад 10 годин, ми маємо забезпечити мешканців гарячими напоями та обігрівачами», – також доручив голова КМДА відповідним службам.

О. ПОПОВ доручив у найкоротші терміни вирішити й проблему бурульок.

Також очільник КМДА звернувся до столичного управління МВС з проханням максимально ефективно співпрацювати з соціальними службами та житлово-експлуатаційними організаціями з тим, щоб запрошувати людей без постійного місця проживання до міських притулків, аби уникнути випадків обмороження та переохолодження.