129 будинків в Святошино завтра будуть без тепла

Київ. 3 лютого. УНІАН. ПАТ «Київенерго» завтра провдитиме роботи з ліквідації пошкодження на тепломережі у Святошинському районі, у зв’язку з чим тимчамсово буде припинено теплопостачання 126 споживачам, з яких 77 - житлові будинки, 33 адміністративні, 6 лікувальні заклади, 6 шкіл і 4 дитячих садочки, планується ввечері 4 лютого.

Як повідомляє прес-служба компанії, поновити стабільну подачу теплоносія планується ввечері 4 лютого.

Будинки, що тимчасово будуть відключені від тепла, розташовані на вулицях Бахмацькій, Клавдіївській, Академіка Булаховського, Корсунській, Чорнобильській, Генерала Наумова, Підлісній, Ушакова, Уборевича, Осінній, Рахманінова, Бакала, Олевській, Шевченка, Вокзальній, Гаршина та Робітничій.

Як інформують в “Київерего”, розпочнуть ліквідацію пошкодження на об’єкті фахівці «Київенерго» 4 лютого о 10.00.

Пошкодження було виявлене 1 лютого під час планового обходу тепломагістралі №1 від станції теплопостачання «Біличі». Пошкодження на трубопроводі діаметром 200 мм знаходиться у тепловій камері. Як пояснюють в комапнії, для його ліквідації необхідно відключити магістральний трубопровід діаметром 1000 мм і його відгалуження діаметром 200 мм.

«Через сильні морози “Київенерго” за домовленістю з міською владою вирішила продовжити теплопостачання споживачів. Тому ліквідація пошкодження відбуватиметься 4 лютого – у день хоча б незначного потепління”, - наголошують в компанії.

На сьогодні проведені всі необхідні підготовчі роботи, що дозволить максимально швидко поновити якісне теплопостачання киян, зазначають в “Київенерго”.

Як повідомляв УНІАН, у Солом’янському районі Києва через аварію у тепломережі на вулиці Пітерська без тепла залишились 13 житлових будинків. Порив виявлено о 8.30 ранку. Наслідки аварії обіцяють ліквідувати до кінця дня. На об’єкті працюють аварійні служби району та «Київенерго». Заявлялось про потребу замінити 10 метрів труби.

Також ПАТ «Київенерго» планує до кінця дня ліквідувати пошкодження тепломереж на вул. Олександрівській у Шевченківському районі.

Пошкодження на перетині вулиць Олександрівської та Естонської було виявлено сьогодні близько 10.00. Без опалення тимчасово залишилися 32 будинки (21 житловий, 9 відомчих та 2 дитячі садки).